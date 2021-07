Pontremolese conferma Grassi alla guida della prima squadra

PONTREMOLI- Con un comunicato ufficiale la Pontremolese conferma Gianluca Grassi il mister che guiderà la prima squadra per la stagione 2021/2022. Il giovane tecnico prese le redini della squadra il l’ultima settimana dell’ottobre scorso ma poi il campionato fu fermato per il covid e di fatto deve ancora esordire nella difficile categoria dell’Eccellenza.

Di seguito il comunicato: “Con grande piacere, la Società comunica che anche per la stagione 2021/2022 l’allenatore della Prima Squadra sarà Mister Gianluca Grassi. Un Mister giovane (classe 1991), professionista intraprendente ed estremamente preparato, con alle spalle esperienze importanti nel Settore Giovanile dello Spezia Calcio, al quale è stato affidato il compito di aprire un nuovo importante ciclo. Facciamo quindi un grande in bocca al lupo a Gianluca per la prossima stagione”.

Per quanto riguarda le giovanili, ottime notizia dai Giovanissimi A. Alla guida del 2007 una vecchia conoscenza del calcio lunigianese e non: si tratta di Francesco Leone, allenatore UEFA B che si è distinto sia in prima squadra, lo ricordiamo ai tempi del Filvialla, che con gli Under (alla Tarros Sarzanese, dove ha conquistato il campionato Juniores Regionale e da ultimo a Ceparana). Lo staff sarà composto da Francesco Grilli, allenatore UEFA C, e da Luca Ricciotti, Laureato in Scienze Motorie e con un Master in Fisioterapia, già istruttore nel nostro settore giovanile dal 2016 al 2020, che ricoprirà il ruolo di preparatore atletico.