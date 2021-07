Torneo di calcio sotto le stelle ad Aulla

Da lunedi 5 luglio prende il via il torneo di calcio a sette presso il campo sintetico adiacente allo stadio “Quartieri” di Aulla, organizzato dai due club limitrofi Asd Serricciolo e Ssd Aulla Sport.

Ai nastri di partenza 12 squadre suddivise in tre gironi, si qualificheranno ai quarti di finale le prime di ogni raggruppamento, più le due migliori terze classificate, a seguire semifinali e finali. Alla kermesse verranno premiati il miglior portiere e miglior giocatore del torneo (votati dai mister e capitani delle squadre).

Secondo le prime indiscrezioni e viste le liste dei giocatori partecipanti si preannuncia un alto profilo tecnico. Squadra da battere sembra essere Caffè del Centro di Aulla (Manuel Magnani in porta, poi Verdi, Lisi, Angelotti, Nicholas Bresciani, Alessandro Cesarini, quest’anno a Piacenza in Lega Pro, e i sempreverdi Maraffetti, Lorieri e Montani). Non è da meno l’Edilcolor con Landi, i vari Tavoni, Shqypi, Vegnuti, Barattini, Bonati del Real Forte Querceta. Nel Secret Garden troviamo Filippi con una folta schiera di ragazzi di Pontremoli; infine per Linea Habitat giovani di Fivizzano con Massimo Mencatelli.