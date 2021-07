Virtus Marina di Massa, Luca Ravecca è il mister della prima squadra

MARINA DI MASSA- Attraverso un comunicato stampa la Virtus Marina di Massa ha diramato il nome del nuovo allenatore della prima squadra per il campionato di Promozione Toscana 2021/2022. Il profilo scelto è Luca Ravecca, tecnico ligure che vanta una lunga carriera, con una stagione di Serie D alle spalle e campionati Juniores Regionali e Nazionali. Dopo molti anno con gli under ha deciso di rimettersi in gioco in prima squadra ed ha risposto positivamente alla chiamata del dg Gian Maria Lertora. A breve la neo società apuana comunicherà i nomi delle staff tecnico.

Di seguito il comunicato ufficiale:

La Virtus Marina di Massa comunica, per voce della sua Direzione Sportiva, che l’allenatore per la prima squadra nella stagione 2021/2002 sarà Luca Ravecca. Precedentemente alla guida degli Juniores Regionale e Nazionali, ha ottenuto ottimi risultati, e nel 2007/2008 con la stessa Sarzanese ottenne la salvezza nel Campionato di Serie D, per poi ripercorrere il solito importante cammino con la Tarros nei campionati regionali d’Elite sfiorando il titolo nazionale. Nel suo percorso anche importanti collaborazioni come assistente sempre con Sarzanese e Valle d’Aosta con i mister Nardi, Macchioni e Sottili. La Società augura al neo Mister un annata ricca di soddisfazioni sportive e in linea con gli obbiettivi della Società.

A breve saranno comunicati anche i nomi dello Staff.