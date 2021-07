Romagnano, aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio

Con il primo di luglio e l’inizio della nuova stagione sportiva 2021/22 sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio in casa Romagnano. La storica società amaranto guarda al ritorno del calcio baby al “Raffi ” e lo fa ingaggiando come responsabili del settore giovanile i tecnici dell’Accademia Individuale della Tecnica i quali hanno stabilito la loro sede principale proprio nei locali della segreteria dell’impianto sportivo di via Mannini col chiaro obiettivo di diventare il centro diriferimento per la formazione di giovani calciatori con più qualità sul territorio comunale. Verranno allestite squadre numericamente ridotte e divise in base agli obiettivi. Il colpo da novanta è sicuramente l’ingresso nello staff tecnico di Marco Puppi,ex calciatore professionista che andrà a ricomporre il team di successo che si è imposto e distinto per qualità a livello giovanile alle Colline Massesi in questi ultimi tre anni. Per quanto riguarda la situazione rifacimento campo l’amministrazione comunale in veste di Marco Guidi, vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici ha rassicurato tutti che il campo verrà fatto entro il prossimo mese di settembre.