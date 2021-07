Ecco il nuovo staff tecnico della Carrarese

Attraverso i propri canali websocial la Carrarese Calcio 1908 ha ufficializzato i nomi dei collaboratori di mister Di Natale per la prossima stagione di serie C 2021/22 che partirà con la prima di campionato domenica 29 agosto per concludere la regular season domenica 24 aprile 2022.

“Nella stagione 2021/2022 Mister Antonio Di Natale, in qualità di Responsabile della Prima Squadra sarà affiancato dal fidato Vice, il Sig. Marco Ceccomori mentre nel ruolo di preparatore dei portieri prenderà posto il Sig. Simone Nista. Infine, preparatore atletico viene confermato il Sig. Gioacchino Bedini con la new entry, Sig. Michele Belloni.Allenatore Responsabile Prima Squadra: Sig. Antonio Di Natale. Allenatore in seconda: Sig. Marco Ceccomori. Allenatore dei portieri: Sig. Simone Nista. Preparatore Atletico: Sigg.ri Michele Balloni e Gioacchino Bedini”