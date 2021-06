Ufficiale, la Carrarese si allenerà a Pontremoli

Come da noi anticipato la scorsa settimana fumata bianca a Pontremoli per la preparazione estiva della Carrarese in vista del campionato di serie C 2021/22.

Il comunicato del club azzurro.

“Carrarese calcio 1908 rende noto le date di svolgimento del ritiro per la preparazione della stagione sportiva 2021/2022.Dal 19 luglio al 24 luglio l’intero gruppo dei convocati della Prima Squadra insieme allo Staff tecnico si sottoporranno alle visite mediche ed ai primi test fisici di rito. Successivamente, a partire da lunedì 26 luglio e sino al 5 agosto scatterà il vero e proprio ritiro estivo nella verde cornice lunigianese di Pontremoli , già teatro della pre-season azzurra nelle stagione 2010/2011 con allenatore Francesco Monaco e nel 2014/2015 con mister Gianmarco Remondina. L’intero gruppo squadra e staff tecnico pernotterà presso l’Hotel Napoleon, struttura perfettamente rispondente alle esigenze richieste e nelle doppie sedute giornaliere previste dal programma di allenamenti , il gruppo a disposizione di Mister Antonio Di Natale si dividerà tra il campo ” Stadio Lunezia” di Pontremoli ed il Kinemove Center che consta di 4000 mq di struttura al fine di offrire tutta la strumentazione e attrezzistica necessaria , ivi compresa la piscina, per il fitness ed il wellness. Prima sgambata stagionale prevista il 31.07.2021 alle ore 18.00 di fronte alla G.d.s. Pontremolese, squadra militante in Eccellenza toscana. Di tale partita di allenamento verranno rese note modalità e termini per affluenza pubblico. In via di definizione il programma delle amichevoli di questa pre-season in vista della stagione sportiva 2021/22. Con l’occasione si ringraziano sentitamente le Istituzioni locali , l’hotel Napoleon che ospiterà la squadra azzurra e Kinemove Center per la disponibilità di tutto quanto occorre alla preparazione atletica nonchè la società G.s.d. Pontremolese per lo spirito di collaborazione mostrato.”