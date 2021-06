LND, solo le retrocesse dalla serie D possono sperare in un ripescaggio

Solo le retrocesse dalla serie D possono sperare in un ripescaggio. Lo ha deciso il Dipartimento Interregionale comunicandolo oggi con un apposito C.U.: la decisione era peraltro attesa vista la brevità dei campionati di Eccellenza e le differenze fra le varie regioni nell’organizzarlo. “Tenuto conto – scrive la L.N.D. – che sul territorio nazionale le diverse modalità di ripartenza e di sviluppo dei Campionati di Eccellenza 2020/2021 a livello regionale non consentono di determinare criteri uniformi per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022, in caso di posti disponibili, di Società di Eccellenza” ha deciso che la graduatoria verrà appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale fra le Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021.

Fonte: almanaccocalciotoscano.it