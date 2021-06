Calcio a 8, il torneo di Turano entra nel vivo

Con venerdì 25 giugno se n’è andata la seconda giornata del Torneo a 8 di “Turano”, manifestazione a 20 squadre che sta richiamando ogni sera un buon numero di spettatori. Lo storico campo in erba naturale ha attratto molti calciatori di categorie di rilievo, dando vita a scontri di buon livello e con discreti ritmi, nonostante il caldo estivo. Tra i giocatori di spicco Papi, Zambarda, Orazio Erpen, Fusco, Brizzi, Da Pozzo, Costa.

Molto equilibrio nel Girone A con Calcio Massa Carrara, Boca Juniors e Renella che guidano con 3 punti. Negli altri gironi invece tre squadre a punteggio pieno, Syskon, Peaky Blinders e Ortola City ma ogni classifica è corta e nelle ultime due giornate dei gironi eliminatori può accadere ancora di tutto. Per quanto riguarda i cannonieri, in testa alla graduatoria Spallanzani del Syskon con 4 reti, seguito da Pieroni (Asrton Pirla) e Lazri (Syskon), entrambi con 3 centri.

Di seguito risultati della seconda giornata, graduatorie aggiornate e classifica cannonieri completa:

Calcio Massa Carrara Vs Renella 0-2

Look Inside Vs Dallas 2-2

Numa Team Vs Sampsbornia 1-1

Angolo del Merlo Vs Syskon 2-4

Peacky Blinders Vs Clever 2-1

Penarol Vs Povevi 1-2

Celta Vino Vs Ortola City 0-4

Good Fellas Vs Aston Pirla 4 – 2

GIRONE A

Calcio Massa Carrara 3

Renella 3

Boca juniors 3

Dallas 1

Look Inside 1

GIRONE B

Syskon 6

50 Sfumature 3

Numa Team 1

Sampsbornia 1

Angolo del Merlo 0



GIRONE C

Peaky Blinders 6

Povevi 4

Clever 1

Ragnatela 0

Penarol 0



GIRONE D

Ortola City 6

Good Fellas 3

Aston Pirla 3

Celta Vino 0



CANNONIERI:

Spallanzani G 4 goal

Pieroni 3 goal

Lazri 3 goal

Costa 2 goal

Fruzzetti manuel 2 goal

Iardella 2 goal

Andrei 2 goal

Da Pozzo 2 goal

Donati 2 goal

Credentino 2 goal

Leone 1 goal

Bennati 1 goal

Baldini 1 goal

Posenato 1 goal

Tonazzini 1 goal

Cargioli 1 goal

Salini j 1 goal

Ricci 1 goal

Alieny 1 goal

Maccarone 1 goal

Morelli 1 goal

Berti 1 goal

Turba 1 goal

Contadini 1 goal

Galassi 1 goal

Verducci 1 goal

Marangon 1 goal

Latini 1 goal

Fargnoli 1 goal

Marchi 1 goal

Gazzoli 1 goal

Andreazzoli 1 goal

Tognocchi 1 goal

Balloni 1 goal

Zambarda 1 goal

Dinho 1 goal

Manfredi 1 goal

Foroni 1 goal