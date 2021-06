Serie D, “Don” Ruvo è il nuovo allenatore del Seravezza

L’ex mister della Pontremolese Alberto Ruvo, che nel 2018/2019 ha portato gli azzurri in Eccellenza dopo uno straordinario campionato, approda in Serie D alla corte del presidente Vannucci. A comunicarlo lo stesso Seravezza tramite il seguente comunicato ufficiale:

Alberto Ruvo è il nuovo allenatore del Seravezza Pozzi Calcio.

Nel tardo pomeriggio di ieri, è stato siglato l’accordo tra il mister ed il presidente Vannucci .

Dopo tanta incertezza sul nome più adatto per sostituire Walter Vangioni, la dirigenza verdeazzurra ha puntato sul mister Ruvo.

Un Mister vincente e il cui curriculum parla chiaro:

in 14 anni di carriera 7 Campionati e 1 Coppa Italia vinti.

Nella scorsa stagione sedeva sulla panchina del Sestri Levante, dove, con la squadra ligure, si è classificato al settimo posto.

“É l’uomo giusto per aprire un nuovo capitolo importante della nostra storia”, queste le parole del presidente.

Tutta la società è unita per dare il benvenuto al nuovo mister e per accoglierlo nella nostra grande famiglia

Benvenuto