San Marco, il nuovo mister è Della Bona

La San Marco ha scelto il nuovo tecnico che guiderà la formazione rossoblu nel prossimo campionato di Eccellenza. Si tratta di Giuseppe Della Bona tecnico affermatosi soprattutto nell’ambito del calcio versiliese con panchine a Forte dei Marmi, Camaiore e Pietrasanta ed in quest’ultimo caso anche una promozione in serie D sfiorata con sconfitta in finale nazionale con il Lentigione nel campionato 2013-14. Della Bona ha anche allenato la juniores della Massese nel campionato 2017-18.

Questo il comunicato ufficiale del club di via Covetta.

“L’Usd San Marco Avenza 1926 ha il piacere di annunciare che il nuovo tecnico che guiderà la prima squadra di Eccellenza nella stagione 2021/22 sarà Giuseppe Della Bona. Al nuovo mister rossoblu i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la società”