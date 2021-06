Città di Massa, il nuovo tecnico è Giacomo Aliboni: “Davvero molto felice”

Il nuovo allenatore della prima squadra del Città di Massa calcio a 5 è un volto conosciuto nel futsal apuano e non. Si tratta di Giacomo Aliboni, già allenatore dell’Under 19 per tre stagioni che adesso è stato chiamato alla guida della prima squadra nel tanto prestigioso quanto difficile campionato di Serie A2.

Ecco le sue prime parole nella nuova veste:

Come hai accolto da parte della società la richiesta di fare l’allenatore della prima squadra?

Sono davvero molto felice di poter allenare la squadra della mia città in una categoria importante e prestigiosa come la serie A2. Ho accettato con molto entusiasmo e alla Società va il mio ringraziamento.

Come pensi di affrontare il campionato e cosa pensi di apportare alla squadra?

Affronteremo il campionato con la grinta e la determinazione che contraddistingue da sempre il Città di Massa, con la società e il DS Thomas Tonelli stiamo lavorando per costruire una squadra equilibrata, un giusto mix di giocatori esperti e di giovani della nostra Under.

Quali sono gli obiettivi che vorresti raggiungere?

L’obiettivo principale è sicuramente quello di giocare ogni partita con la giusta determinazione, cercando di crescere insieme, agevolando l’inserimento dei giovani nell’organizzazione di gioco. Con la speranza che il Covid 19 non influisca pesantemente sulle gare e la classifica come gli ultimi due campionati, cercheremo di posizionarci nella parte alta della classifica.

Questo il commento del presidente Andrea Vannucci:

“La Società dà un caloroso benvenuto a Giacomo Aliboni, siamo contenti della scelta fatta e sicuri che sarà un ottimo allenatore per la prima squadra. È stato con noi per tre stagioni alla guida dell’Under 19 ed è un tecnico preparato che ha grande entusiasmo. Ci aiuterà sicuramente a portare avanti il percorso che ci siamo prefissati fin dall’inizio con la valorizzazione anche dei più giovani, essendo stato l’allenatore dell’under sicuramente questo aspetto sarà valorizzato. Tutta la Società gli augura il meglio per la stagione. Ci teniamo a ribadire che la Società è forte e sana e che andrà avanti nel suo percorso di crescita. Cercheremo di mantenere gli obiettivi che ci siamo prefissati in questi anni andando sempre a migliorare stagione dopo stagione. Le chiacchiere da bar le lasciamo agli altri, noi puntiamo dritti al nostro scopo e andiamo avanti a testa bassa e con grande umiltà”.