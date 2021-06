Settore Giovanile, Virtus Marina di Massa partner del Modena Calcio

La Virtus Marina di Massa continua a scoprire le carte in vista della stagione 2021/2021. Dopo presentazione dello staff tecnico di femminile e Juniores, la neo nata società marinella stringe una prestigiosa collaborazione con il Modena Calcio per la gestione del Settore Giovanile. Una partnership importante che mette luce sulle ambizioni future della società guidata dal dg Gian Maria Lertora, decisa a diventare un punto fermo del calcio provinciale e non. Adesso si attendono comunicazioni per quanto riguarda la prima squadra che affronterà il difficile campionato di Promozione Toscana, anche se indiscrezioni parlano di una domanda di ripescaggio in Eccellenza.

Di seguito il Comunicato:

Con un comunicato della Direzione Sportiva la Virtus Marina di Massa comunica l’apertura delle iscrizioni per la Stagione 2021/2022 del settore giovanile maschile e femminile, con l’occasione la nostra segreteria comunica anche la partnership, sempre a livello giovanile, con il Modena Calcio, la nostra Società sarà il punto di riferimento sul territorio, impreziosendo ancora più con questo nuovo tassello una crescita costante.

La Virtus all’interno di questo primo passo di avvicinamento al settore giovanile, inoltre comunica a bimbi e bimbe da 6 a 14 anni la possibilità di partecipare Gratuitamente al Camp in partnership con Accademia Italia presso la struttura ”La Pergolaia” (uscita autostrada Versilia) dal giorno 24/6/2021 fino al 25/8/2021 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.

Per info:

scuolacalciov.marinadimassa@gmail.com

WhatsApp 3896475946