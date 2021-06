Calcio Junior Femminile, conclusa la prima edizione del “Memorial Borgetti”

Castelnuovo Magra- Si è conclusa con successo la prima edizione del “Memorial Borgetti”, manifestazione riservata al calcio femminile svoltosi presso il Centro Sportivo di Castelnuovo Magra e organizzato dal Colli Ortonovo. Nel rispetto del protocollo emanato dalla Figc, in data 22 giugno si sono disputare le gare (a cinque) riservate alle categorie Under 10 Pulcini leva 2010-2011 e quella dei Primi calci anni 2012-2013. Molte e importanti le squadre presenti, tra le quali Carrarese e Spezia (foto).

Nel dettaglio i risultati ottenuti nei due raggruppamenti:

Pulcini 2010-2011:

Colli Ortonovo-Spezia 0-3, Colli Ortonovo-Academy Livorno 0-1, Spezia-Academy Livorno 4-0, Sampdoria-Praese 2-1, Sampdoria-Virtus Entella 3-1, Praese-Virtus Entella 3-0, Colli Ortonovo-Virtus Entella 1-0, Academy Livorno-Colli Ortonovo 0-4, Virtus Entella-Academi Livorno 0-3, Spezia-Sampdoria 3-1, Spezia-praese 1-0, Sampdoria-Praese 6-0.

Primi Calci leva 2012-2013:

Colli Ortonovo-Spezia 1-1, Sampdoria- Carrarese 10-0, Alessandria-Sampdoria 1-4, Colli Ortonovo-Carrarese 7-0, Alessandria-Spezia 0-0, Colli Ortonovo-Alessandria 3-0, Spezia-Sampdoria 0-0, Alessandria-Carrarese 2-0, Sampdoria-Colli Ortonovo 3-0, Spezia-Carrarese 3-0.

Al termine sono state premiate tutte le squadre partecipanti, singoli trofei (vela scultura in marmo), targhe ricordo a Fabio Gallo, responsabile provinciale Figc calcio Femminile, a Marino Borgetti, Responsabile Under 12 calcio Femminile, ai mister Biagio e Domenico Mamone del Colli Ortonovo femminile, a Greta Adami giocatrice Fiorentina Serie A femminile, medaglie per tutte le piccole giocatrici.