In luglio lo stage per portieri “Imparando E.Q. Versilia 2021”

Per molti giovani portieri questa stagione calcistica è stata molto difficile, costretti a fermarsi a causa del covid. C’è tanta voglia di rimettere i guanti e tornare a volare il prima possibile. Come ogni estate è in programma nel mese di luglio lo stage per portieri “Imparando E.Q. Versilia 2021”.

La settimana di allenamenti, organizzata da Marco Passavanti (ex portiere e adesso allenatore portieri ACF Fiorentina settore giovanile), Lorenzo Fattori (ex portiere, allenatore portieri professionista e docente di tecnica del portiere alla scuola allenatori di Coverciano), Federico Ruini (ex portiere, allenatore in prima e allenatore portieri di squadre professionistiche e serie D), si svolgerà presso il rinnovato campo sportivo in sintetico “La Pruniccia” Strettoia – Pietrasanta, in via Montiscendi 19.

I portieri iscritti si alleneranno da lunedì 26 Luglio a venerdì 30 Luglio, dalle ore 10.00 alle ore 11.45, periodo ideale per riavvicinarsi e prepararsi alla nuova stagione.

Per informazioni più dettagliate contattare gli stessi Marco Passavanti al 3405250675, Lorenzo Fattori al 3485480702, Federico Ruini al 3478798537.