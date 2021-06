Finale di Eccellenza, sabato 19 a Santa Croce sull’Arno

PISA- Tutto pronto per la finalissima play off del campionato di Eccellenza al termine della quale sapremo chi delle nove partecipanti all’inedito torneo 2021 salirà in Serie D. Un campionato sul filo fino all’ultimo che ha visto la San Marco rimanere in corsa playoff fino alla penultima giornata e la Massese uscire in semifinale senza mai aver perso una partita.

Ma adesso spazio alle due finaliste Fratres Perignano e Cascina che nel pomeriggio di sabato 19 giugno, fischio d’inizio ore 16.30, si incontreranno nel “neutro” del “Masini” di Santa Croce sull’Arno con la stessa formula delle semifinali: niente calci di rigore e in caso di parità al termine dei novanta minuti si andrà alla disputa di due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno; se la parità persistesse sarebbe il Perignano, miglior classificata nella stagione regolare, a salire in serie D.

Arbitrerà l’incontro Michele Giordano della sezione AIA di Palermo, mentre i suoi assistenti saranno Daniele Nesi di Firenze e Giacomo Ginanneschi di Grosseto.