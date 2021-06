Al via Euro 2021, l’Europeo di Massa-Carrara

MASSA- Sono aperte le iscrizioni per il torneo di Calcio a 5 “Euro 2021”, evento che si svolgerà presso i centri sportivi “Colline Massesi”, “Road” e “Fescione” nei giorni che vanno dal 21 giugno al 10 luglio, il sorteggio dei gironi è fissato per venerdì 18 giugno. Con l’apertura delle iscrizioni è iniziato anche il toto nazionali, infatti, per partecipare si dovrà scegliere una nazionale da rappresentare tra quelle disponibili.

Gli organizzatori fanno sapere che ogni squadra partecipante dovrà versare 150€ di iscrizione e 40€ a partita e che ci sarà un montepremi indicativo di 2000€.

Per info su iscrizioni contattare Maurizio 3476240141 – Dinhio 3897657074 – Marcello 3282162320