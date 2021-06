Parte questa sera il Torneo a 8 di Turano con due big match

Inizia questa sera il tanto atteso Torneo a 8 presso il campo in erba naturale di Turano. Diciotto ottime formazioni si daranno battaglia per più di un mese, finalissima prevista per il 23 luglio. Quattro gironi dei quali due da 5 squadre e due da 4, tutte di buon livello e determinate a passare il turno. Il sorteggio ha voluto che nella serata inaugurale si partisse subito col botto: alle ore 20.00 daranno il via al tornei Boca Juniors e Look Inside, si può dire il derby di Terza Categoria molto sentito tra Marina di Massa e Spartak; dopodichè alle 21.00 in campo Numa e Syskon, le stesse che negli ultimi due anni sono arrivate in finale del torneo a 5 giovanile di Calcio a 5.

Di seguito i gironi e la prima giornata:

Girone A: Boca Juniors, Look Inside, Dallas, CalcioMassacarrara, Renella

Girone B: Numa Team, Syskon, 50 Sfumature di vino, Tartufando, Sampsbornia

Girone C: Peaky Blinders, Ragnatela Porte e Infissi, Clever, Povevi

Girone D: Ortola City, Good fellas, Penarol, Aston Pirla

La prima giornata:

Boca j. Vs Look Inside lunedì ore 20

Numa Vs Syskon lunedì ore 21

Dallas Vs CalcioMassacarrara martedì ore 21

50 Sfumature Vs Tartufando martedì ore 22

Penarol Vs Aston giovedì ore 20

Peaky Vs Ragnatela giovedì ore 21

Ortola Vs Good giovedì ore 22

Clever Vs Povevi venerdì ore 20:00