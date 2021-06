Massese, il sogno serie D è finito

Amaro pareggio per la Massese. Dopo 120′ i ragazzi di mister Gassani pareggiano a reti inviolate sul campo del Cascina e vengono eliminati. La finalissima per il posto in serie D sarà tra il Perignano (3-1 al Tau Calcio) ed i nerazzurri pisani.

Il tabellino del match.

CASCINA 0-0 MASSESE (dts)

CASCINA: Brunelli, Borgia, Puleo, Balleri, Fatticcioni, Cela, Olivotto, Pini, Chiaramonti, Rigirozzo, Frati. A disp.: Gambini, Giari, Scaramelli, Gargini, Franceschi, Micheletti, Luci, Pellegrini, Cosi. All. Polzella.

MASSESE: Barsottini, Battistoni, Della Pina, Malanchi, Zambarda, Rudi, Michelotti, Lucaccini, Centonze, Papi, Manfredi F.. A disp.: Ventura, Prete, Bennati, Bonini, Mazzucchelli, Thiam, Igbineweka, Trotta, Kouko. All. Gassani (in panchina Maurelli).

ARBITRO: Flavio Barbetti (Aia Arezzo), (Ass: Tommaso Cardini e Matteo Bertelli Aia Firenze)