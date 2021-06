Carrarese, contratto biennale per Di Natale

Dopo l’arrivo del diesse Minguzzi un’altra notizia da noi data con largo anticipo ovvero il rinnovo di mister Toto’ Di Natale.

Carrarese calcio 1908 ha comunicato quest’oggi dai propri canali social e sito ufficiale il raggiungimento di un accordo di durata biennale, sino al 30.06.2023, con mister Antonio Di Natale che guidera’, ancora, gli azzurri. Una permanenza sotto le Apuane che consentira’ al tecnico napoletano, dopo le tre panchine della scorsa stagione, di essere il Responsabile tecnico della Prima Squadra in totale sintonia con i programmi e obiettivi societari che caratterizzeranno il nuovo percorso della Carrarese volto a proporre un calcio propositivo mantenendo una sana ambizione e competitivita’ insieme alla valorizzazione del Settore giovanile rinsaldando, sempre di piu’, il legame e le radici sul territorio.

Dopo la conferma alla Guida tecnica della Prima Squadra della Carrarese ecco le dichiarazioni di Mister Antonio Di Natale.

“La Carrarese e’ sempre stata la mia prima scelta, in cuor mio non ho mai pensato di chiudere la mia esperienza in azzurro con sole tre” panchine”.

Adesso ci aspetta un gran lavoro da portare avanti, passo dopo passo, per costruire una squadra con un gruppo di ragazzi funzionali a quella che sara’ l’identita’ di gioco e tattica che cercheremo di trasmettere in sede di ritiro.

Proprio quest’ultima fase sara’ importante, strategicamente decisiva per porre le basi giuste di un collettivo che dovra’ avere birra nelle gambe, coesione e mentalita’ quando arriveranno le partite ufficiali.

Sono convinto che ci vorra’ del tempo e pazienza perche’ creare l’amalgama non e’ banale pero’ con la disponibilita’ di tutti non credo che avremo particolari difficolta’.

Il mio compito sara’ quello di plasmare nei modi e tempi giusti l’idea che meglio si addice ai ragazzi che sceglieremo per costruire la nostra rosa.

Con il D.s. Minguzzi e la Proprieta’ c’e’ dialogo costante, sinergia ed identita’ di vedute sul come fare calcio e sui requisiti che richiederemo nella scelta dei calciatori protagonisti della prossima stagione.

Non vedo l’ora di partire per la preparazione per mettere in pratica tutto l’occorrente a sostenere una stagione che sia all’altezza della situazione”