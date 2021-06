Campionato Italiano di Calcio Tennis passa da Massa

Importanti eventi nella zona apuo versiliase per gli amanti del Calcio Tennis. Nel mese di luglio luglio si svolgerà infatti il Campionato Italiano a tappe di Calcio Tennis, organizzato dall’Italian Futnet Federation, in 10 tappe, al termine delle quali i vincitori si ritroveranno a Milano per i titoli tricolori e per accedere così alle parti internazionali. Una tre giorni di divertimento nella quale tutti possono partecipare in quello che è lo sport estivo per eccellenza e che promette sempre spettacolo.

Delle 10 tappe due saranno nelle nostre zone, nello specifico a Massa presso lo Sporting Versilia in Via del Sale 2 nel week end tra il 16 e il 18 luglio, e presso la ASD Tennis Club “La Versiliana”, in Viale Apua 206 a Pietrasanta tra il 12 e il 14.

Gli organizzatori fanno sapere che per avere informazioni su prezzi e iscrizioni è necessario contattare la segreteria ai seguenti contatti: whats up 3209648592 – email calciotennisitalia@gmail.com