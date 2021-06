La San Marco saluta ufficialmente mister Turi

L’addio tra mister Stefano Turi e la San Marco Avenza annunciato dallo stesso tecnico al termine dell’ultima gara stagionale di Cascina è stata ufficializzata anche dal club di via Covetta in un comunicato sul proprio sito ufficiale. Adesso per la società rossoblu si apre il “totoallenatore” per la prossima stagione di Eccellenza 2021/22.

Questo il comunicato della San Marco.

“L’Usd San Marco Avenza 1926, terminata la stagione ufficiale 2020 /21 di Eccellenza comunica seppur con dispiacere, considerati i rapporti umani e sportivi, la separazione dal tecnico Stefano Turi che non continuerà la sua avventura alla guida della prima squadra per la prossima stagione 2021/22. A Stefano il club intende rivolgere un Grazie per il lavoro svolto e per i momenti di gioia passati assieme tra i quali la storica vittoria di Coppa Italia di Eccellenza dello scorso anno.”