Giovanili Carrarese di nuovo in campo

Bella vittoria casalinga per gli Allievi Under 17 della Carrarese. Sul terreno del centro sportivo di Fossone infatti i ragazzi annata 2004 e 2005 allenati da Davide Ratti si impongono per tre a uno in rimonta sui pari età della Lucchese. Una gara che ha visto la prima frazione di gara conclusa a reti inviolate con alcune buone occasioni per i padroni di casa non finalizzate. In apertura di ripresa a sorpresa ospiti in vantaggio con un bel calcio di punizione di Amir che sorprende Ragonesi. La Carrarese non ci sta e reagisce avanzando la manovra ed al 65′ con il bravo Jacob trova la rete dell’1-1 che rimette in equilibrio la gara. Ancora azzurrini propositivi che continuano a premere e lo sforzo è poi premiato all’80’ con un calcio di rigore trasformato con freddezza da Tognocchi. Gara che si mette quindi in discesa per gli apuani che trovano anche il tris nel finale di match grazie ad una bella azione insistita e finalizzata da parte di Zaccagna.

Oggi e domani nuovamente in campo per due recuperi sia gli Under 17 che la Primavera di mister Daniele Ficagna. Per quanto riguarda quest’ultima la parola d’ordine è archiviare al piu’ presto la pesantissima sconfitta casalinga per 9-0 di sabato con l’Arezzo e concentrarsi sul nuovo avversario. Per il match di recupero infatti questo pomeriggio al Paolo Deste della Covetta (fischio d’inizio ore 15) arriva la Viterbese. Si tratta del penultimo turno di campionato in quanto sabato gli azzurrini chiuderanno la stagione sul terreno dell’Olbia. Tornando agli Under 17 di Ratti saranno impegnati domani pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 15) a Fossone nella gara di recupero contro i pari età del Pontedera.