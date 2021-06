Colline Massesi, ultimi posti per i tornei di Calcio A 5 e Calcio A 7

MASSA- Dopo il lungo stop forzato a causa pandemia, ma è ripartita a pieno l’attività sportiva presso le “Colline Massesi”. Manca poco al taglio del nastro dei due tornei open di Calcio A 5 e Calcio A 7, entrambi affiliati Uisp, inizio previsto per il 15 giugno. L’organizzazione comunica che il montepremi sarà ricchissimo, non solo con premi alle prime classificate, al goleador e ai migliori portieri, ma riconoscimenti fino alle squadre Top five e Top seven e ai giocatori Fair Play.

Già diverse squadre si sono iscritte e stanno scaldando i motori con partitelle amichevoli per essere pronti al via.

Per info contattare Maurizio 3476240141