Tornei estivi, a luglio riparte la Serie A

MASSA- Sono aperte le iscrizioni per la Serie A, torneo estivo per giovani calciatori che si terrà durante il mese di luglio nel campo in erba naturale di Turano, organizzato in collaborazione tra le società Città di Massa e Turano Calcio Massa. Il torneo di disputerà nella fascia oraria che va dalle 18.00 alle 20.00, infrasettimanalmente, per tutte le annate dal 2008 al 2014. Con una quota di soli 3 euro a persona, prezzo della tessera con assicurazione, sarà possibile iscrivere la propria squadra e partecipare al torneo che porta il nome della massima serie del calcio italiano!

Per info più dettagliate su prezzi e modalità è possibile contattare: Andrea (3888376407), Gabriele (3383316203), Luca (3343301322)