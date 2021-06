Ponsacco-Massese 0-0, bianconeri chiudono in terza posizione

PONSACCO: Bartolozzi, Lici, Giometti, Stiso, Fariello, Degli Esposti, D Angina, Puccini, Volterrani, Coralli, Bouhamed. A disp.: Bacci, Paggini, Segantini, Scoglia, Vannozzi, Ciravegna, Martini, Santini, Maenza. All.: Paci Livio

MASSESE: Barsottini, Battistoni, Della Pina, Michelotti, Zambarda, Rudi, Thiam, Lucaccini, Manfredi F., Papi, Igbineweka. A disp.: Ventura, Baldini, Bennati, Malanchi, Bonini, Mazzucchelli, Centonze, Trotta, Sgado. All.: Gassani Matteo

ARBITRO: Leonardo Burgassi di Firenze

PONSACCO- Servirà una vittoria sul campo del Cascina alla Massese di mister Gassani nella prima semifinale playoff. Nella giornata di oggi i bianconeri hanno impattato in casa del Ponsacco per 0-0, mentre lo stesso Cascina si è imposto sulla San Marco Avenza per 3-0. Finisce così questo inedito campionato a 9 squadre, con una buona Massese che ha collezionato 14 punti, frutto di 3 successi e 5 pareggi, dei quali almeno due sono vittorie mancate. Nell’altra semifinale playoff si affronteranno la prima classificata Perignano e la quarta Tau Calcio, anch’essa obbligata alla vittoria in trasferta per accedere alla finalissima.

Di seguito tutti i risultati e marcatori di oggi:

Camaiore-Fratres Perignano 1-5: 4° rig. Sciapi, 10° Raffi, 30° Gamba, 51° Andolfi, 83° Sciapi, 85° Sciapi

Cascina-San Marco Avenza 3-0: 60° Chiaramonti, 62° Fatticcioni, 90° Materazzi

Cuoiopelli-San Miniato Basso 0-1: 42° Micchi

Ponsacco-Massese 0-0

La classifica: Perignano 18, Cascina 16, Massese 14, Tau Calcio 13, Camaiore 10, San Marco Avenza 9, San Miniato 8, Ponsacco 5, Cuoiopelli 2