Pochi giorni al “Campus Scuola Calcio” ASD Città di Massa

Tutto pronto per il “Campus Scuola Calcio” ASD Città di Massa, organizzato dalla prestigiosa società di Serie A2 di Calcio a 5 presso il Campo Sportivo in erba naturale di Turano. Un team di professionisti che seguiranno l’attività calcistica dei baby calciatori per 8 settimane, dal 14 giugno, nei giorni che vanno dal lunedì al venerdì. Infatti la società bianconera affiancherà i qualificati istruttori della scuola calcio con lo studio PTPRO: fisioterapisti, nutrizionisti, preparatori atletici che faranno diverse valutazioni e percorsi per motoria, andando a studiare il dettaglio, con visita e screening iniziale e monitoraggio settimanale.

Per chi volesse partecipare è data sia la possibilità di fare solo la mattina, sia fino alle 16.30 con pranzo incluso con 4€ al giorno in più. Il campus è aperto a tutti i bambini e bambine nati dal 2007 al 2016. La società Città di Massa tiene a sottolineare che sarà un’attività sportiva con un approccio sereno e ludico, senza esagerazioni e con zero eccessi, con la promozione di un forte spirito di aggregazione e di un fondamentale senso di appartenenza.

Per avere maggiori info è possibile contattare: Umberto (3474749320), Luca (3343301322), Alfredo (3384572635), Andrea (3888376407)