La Massese a caccia di un posto al sole

Ultima giornata di regular season del minicampionato di Eccellenza e per la Massese a Ponsacco una gara fondamentale sotto il punto di vista del posizionamento finale nei playoff. Attualmente la situazione al vertice vede il Perignano davanti a tutti a quota 15 e che domani sarà di scena in casa del Camaiore fuori dai playoff. Con 13 punti le altre tre squadre tra cui appunto la Massese assieme a Cascina e Tau Calcio. Quest’ultima squadra riposerà e quindi non andrà a punti. Presumibilmente i granata di Altopascio si posizioneranno al quarto posto ed incontreranno in trasferta la prima classificata con molte probabilità che si tratti appunto del Perignano al netto di ribaltoni dell’ultim’ora che nel calcio ci possono stare. Lotta caldissima invece per quanto riguarda l’altro ambìto posto ossia la seconda piazza che permetterebbe anch’essa la disputa della semifinale in casa , posto che è conteso tra Massese e Cascina. Entrambe le formazioni giocheranno contro due squadre fuori dai giochi. I bianconeri in casa del Ponsacco mentre il Cascina ospiterà la San Marco Avenza. E proprio per i cugini di Avenza andrà il tifo interessato da parte delle zebre.

Questi i convocati da parte di mister Gassani per la gara di Ponsacco.

Barsottini, Ventura, Battistoni, Della Pina, Prete, Rudi, Zambarda, Baldini, Malanchi, Lucaccini, Michelotti, Thiam, Mazzucchelli, Bennati, Centonze, Bonini, Papi, Manfredi, Trotta, Sgado’, Prince, Kouko.