Femminile, tutto pronto per il “Restart to fun”

La Virtus Marina di Massa inizia a scoprire le carte per la stagione calcistica 2021/2022. La società “marinella” del dg Gian Maria Lertora, nata appena un anno ma con la prima squadra maschile già impegnata nel difficile campionato di Promozione Toscana, sta lavorando a tutto tondo, con un graduale sviluppo di un settore giovanile, molto attivo il cantiere per la Juniores, e un’ambizioso progetto nel Calcio Femminile, con una squadra già formata e pronta per la prima uscita.

Si giocherà infatti nella giornata di domenica 6 giugno il triangolare femminile “Restart to fun”, al quale parteciperanno oltre alla Virtus, il Livorno e la San Giovannese. Il mini torneo si giocherà presso il centro sportivo in erba sintetica “Raffi” di Romagnano con fischio d’inizio della prima partita alle ore 15.00.

Di seguito il programma:

Ore 15.00: Livorno-San Giovannese

Ore 16.00: Virtus Marina di Massa-Livorno

Ore 17.00: Virtus Marina di Massa-San Giovannese