Ponsacco-Massese, fischierà Leonardo Burgassi di Firenze

La Commissione Nazionale Arbitri ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali per nona ed ultima giornata del campionato di Eccellenza.

Lo gara al comunale di Ponsacco tra i padroni di casa, ormai fuori dai giochi con soli 4 punti ma reduci da un buon pareggio sul campo della San Marco Avenza, e la U.S. Massese 1919 di mister Gassani, terza in classifica a pari merito con Cascina e Tau Calcio ma a soli 2 lunghezze dalla capolista Perignano, in programma per domenica 6 giugno alle ore 15.00, sarà arbitrata da Leonardos Burgassi di Firenze, mentre i suoi assistenti saranno Daniele Vicari e Francesco Cerino, entrambi di Lucca.