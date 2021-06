Carrarese eSports all’esordio LND eCUP: un pareggio contro Hellas Verona

Giovedì 3 giugno c’è stato il taglio del nastro della tanto attesa LND eCup Pro Club (qui il calendario), la prima “Coppa Italia” virtuale su PS4 – FIFA21 nella quale i team della eSerieD si confrontano con quelli provenienti dall’area professionistica che hanno raccolto l’invito della LND. Un torneo di prestigio sponsorizzato da GTZ Distribution, brand authenticator di Nike, Adidas e Puma già official sponsor della Lega Nazionale Dilettanti con il pallone ufficiale della Serie D.

Tra le 27 squadre finaliste, divise in 8 gironi, presente nel Gruppo 6 anche Carrarese eSports, progetto Carrarese Calcio 1908 e ASD Sportivamente, che nella giornata inaugurale ha trovato un buon punto contro Hellas Verona, per gli azzurri in rete Scialò Francesco (NN Bitcoma1). Nell’altra gara ottimo esordio del Foggia che ha battuto per 3-1 il Chievo Verona, pugliesi contro cui se la vedrà la Carrarese lunedì prossimo. Ultima gara di andata del girone sarà il 10 giugno quando i ragazzi di Morabito saranno impegnati contro il Chievo. Poi il girone di ritorno fino alle fasi finali, lunedì 21 giugno con i quarti, per arrivare alla finalissima del 26 giugno.

Di seguito le parole a riguardo di questa nuova manifestazione del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia: “Sono felice per questa occasione data ai player della eSerieD. Nella LND eCup potranno infatti misurarsi con i colleghi impegnati nei club di Serie A, B e Lega Pro arricchendo il proprio bagaglio di esperienza e crescita. Un torneo questo che allarga ancor di più la straordinaria condivisione di una passione che non conosce distanze e barriere. Per un mese avremo una fetta d’Italia impegnata nella conquista di un trofeo LND, a conferma dell’ottimo lavoro svolto anche nel gaming competitivo. La presenza dei 10 club delle categorie professionistiche rappresenta un’affascinante stimolo per future e auspicabili sinergie nel campo degli eSport”.

Carrarese eSports molto attiva in questo periodo di inizio estate, per metà giugno la squadra sponsorizzata da SiLu’s Planet Computers & Videogames sarà infatti impegnata anche nel primo torneo ufficiale 1vs1 Lega Pro.