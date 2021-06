La San Marco pareggia e saluta i playoff

SAN MARCO AVENZA 1

PONSACCO 1

SAN MARCO AVENZA: Lombardo, De Angeli, Valori (30′ pt Mussi), Brizzi, Zuccarelli, Gamberucci, Pinelli (30′ Diawara), Dell’Amico (28′ st Niang), Taraj, Pedrazzi (1′ st Ballani) , Gabrielli (5′ st Doretti). A disp. Pallai, Cacciatori, Ussi, Mosti. All. Turi.

PONSACCO: Bartolozzi, Luci, Puccini, Giometti, Fariello (1′ st Paggini), Degli Esposti, D’Angina, Stiso (30′ st Volterrani), Martini, Coralli, Bouhamed. A disp. Bacci, Segantini, Santini, Figaro, Ciravegna, Vannozzi, Scuglia. All. Paci.

ARBITRO: Ammannati di Aia Firenze (Ass. Cucciniello e Liberatori di Aia Arezzo)

RETI: 3′ pt Dell’Amico, 15′ st Coralli

Pareggio amaro per la San Marco che non va oltre l’1-1 casalingo con il Ponsacco e deve dire addio alla possibilità di poter disputare i playoff per la serie D. Rossoblu generosi capaci di andare in vantaggio subito dopo il fischio d’inizio ma raggiunti dagli ospiti che nulla avevano da chiedere a questa stagione se non di onorare la competizione e cosi’ hanno fatto.

San Marco che passa subito in vantaggio dopo tre minuti di gioco. Bell’imbeccata dalla destra di Pinelli che mette in mezzo per Dell’Amico che la piazza alle spalle di Bartolozzi infilando teso sotto la traversa. Al 10′ Pinelli sta per tirare e viene atterrato. Per l’arbitro è tutto regolare. Gabrielli al volo da fuori area al 12′ sfiora il palo. Il Ponsacco si fa vivo al 15′ con un tiro di Bouhamed respinto da Lombardo. Rossoblu di casa vicini al raddoppio con Gabrielli che dalla destra mette al centro per Taraj che impegna Bartolozzi a deviazione in corner. Occasionissima per il Ponsacco al 21′ con Luci che da pochi passi manda alle stelle. Ci prova Mussi al 35′ ma Bartolozzi para a terra. Bouhamed ci prova al 40′ ma il pallone è alto di poco.

Al quarto d’ora della ripresa il Ponsacco pareggia con l’ex Carrarese Coralli che con un tiro potente infila Lombardo sotto la traversa. Pinelli si incunea in area al 20′ ma il tiro è ribattuto. Taraj ci prova al 25′ fuori di poco. Passa un minuto ed una grande mischia in area del Ponsacco non trova giocatori della San Marco a ribattere in rete. Brizzi al tiro col pallone a lato al 28′. Ci prova al 40′ Gamberucci ma il tiro è debole. Coralli al 45′ colpisce la parte alta della traversa. Colpo di testa di Zuccarelli un minuto dopo ma pallone alto. Al triplice fischio finale tutta la delusione avenzina per un pareggio che estromette dagli spareggi per la serie D.