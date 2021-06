Diretta/Massese – Tau Calcio (1-0), Papi fa una magia: bianconeri in vantaggio

23′ EUROGOL DI PAPI! Il mago Yuri Papi tira fuori il coniglio dal cilindro con un gol da cineteca! Dai 35 metri, ancora, si aggiusta la palla e poi libera un destro che si spegne all’incrocio dei pali. Festa grande sugli spalti. [Massese 1-0 Tau Calcio]

13′ È ancora Papi a provare la magia, questa volta direttamente da corner. Ma Citi è attento e respinge senza troppi problemi. [Massese 0-0 Tau Calcio]

10′ Partita molto spezzettata e piena di errori da entrambe le parti. Al primo minuto della partita Papi ha provato a sorprendere Citi con una punizione dai 35 metri finita di molto alta. [Massese 0-0 Tau Calcio]

Ore 15.00 Il signor Leoni da il via alla partita. Gli ospiti in maglia, pantaloncini e calzettoni amaranto; Massese nella classica casacca bianconera, pantaloncini e calzettoni bianchi. La prima palla è dei padroni di casa. [Massese 0-0 Tau Calcio]

Le formazioni ufficiali:

Massese: Barsottini; Battistoni; Della Pina; Malanchi; Zambarda (C); Rudi; Michelotti; Lucaccini; Manfredi; Papi; Kouko. A disposizione: Ventura; Baldini; Bennati; Bonini; Thiam; Mazzucchelli; Centonze; Trotta; Igbineweka. Allenatore sig. Alessandro Maurelli.

Tau Calcio Altopascio: Citi; Ricci T.; Lucchesi; Anzilotti; Mancini; Fedi (C); Fazzini; Niccolai; Rossi; Benedetti; Antoni. A disposizione: Donati; Nieri; Manfredi; Ceceri; Magni; Maccagnola; Ghilarducci; Fanani; Ricci F. Allenatore sig. Pietro Cristiani.

Arbitro: sig. Federico Leoni della sezione di Pisa; 1° assistente: sig. Arli Veli della sezione di Pisa 2° assistente: sig. Francesco Coco della sezione di Pisa

MASSA – Siamo arrivati alla penultima giornata del mini girone di Eccellenza Toscana e i punti, adesso, per la Massese di mister Gassani, pesano come dei macigni. I bianconeri, dopo il pareggio sul campo del Cascina, stazionano a 10 punti nella classifica che li vede quarti, a pari merito con il Camaiore che è però dietro negli scontri diretti. L’avversario odierno degli aquilotti, il Tau Calcio Altopascio, secondo a 13 punti, è all’ultima chiamata per i play-off: visto il ritiro dal campionato del Tuttocuoio, i biancorossi giocheranno l’ultima partita di regular season sul campo del “Gianpiero Vitali” prima di riposare nella prossima ed ultima giornata. Non ci sono margini d’errore, nè per una nè per l’altra, una vera partita da dentro o fuori. La buona notizia, per la Massese, è il ritorno del pubblico sui gradoni. Chissà che i sempre caldi tifosi bianconeri non diventino il fattore decisivo in questa rincorsa alla Serie D. In attesa delle 15.00, ora del fischio d’inizio, gli animi si scaldano e la tensione sale.