Lutto nel mondo del calcio, ci lascia per Covid Silvio Francesconi

Sono giorni in cui la maledetta epidemia sembra arretrare e l’occidente si prepara all’estate con ottimismo, ma il destino quando ti chiama non fa calcoli e così è stato con uno dei più noti uomini di calcio della provincia di Massa Carrara. A soli 68 anni ci ha lasciato per Covid Silvio Francesconi, ex allenatore e calciatore montignosino che nella sua lunga carriera da centrocampista ha vestito tra le molte le maglie di Massese, Sarzanese, Carrarese, con cui vinse il campionato di Serie D nel 1978, arrivando all’apice della sua carriera nella massima serie tra le fila dell’Udinese.

La stima nei suoi confronti e il dolore per la sua perdita è dimostrato dagli innumerevoli commenti sui social di tutto il mondo calcistico e non, con ricordi di affetto e aneddoti che ritraggono un grande uomo. Si stringono intorno alla famiglia anche le cariche politiche del calcio provinciale e regionale, nel nome del neo consigliere regionale Andrea Antonioli, così come tutta le redazione di Calcio Massa Carrara.