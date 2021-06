Carrarese, il punto sulle giovanili

E’ iniziato nel migliore dei modi il ritorno in campo delle varie formazioni giovanili della Carrarese. Se la Primavera di mister Daniele Ficagna ha espugnato sabato pomeriggio per uno a zero il terreno della Pistoiese, buone notizie sono arrivate anche dalle categorie minori. Bella vittoria quella ottenuta dall’ Under 14 annata 2007 di mister Gabriele Galeotti (foto) che a Fossone ha superato per 5-2 i pari età della Lucchese. La formazione azzurra. Boni, Biagi, Luciani, Menconi, Patricelli, Ciampi, Polenta, Bassi, Tognoni, Amato, Nardini. A disp. Bernardi, Toracca, Poggi, Bernava, Braida, Cucurnia, andreani, Lula, Ferrari. All. G. Galeotti. Le reti a opera di Nardini, Tognoni, Biagi, Amato e Menconi.

Successo anche per l’annata 2008 di Gabriele Benassi che sempre a Fossone e sempre con la Lucchese si è imposta col punteggio di 3-0 all’interno dei tre minitempi ( 3-1, 1-0, 3-0). Questa la rosa azzurra. Pianti, Radicchi, Bonci, Borghini, Sartori G, Anida, Ciolli, Vannucchi, Laperrier, Bigini, Rocchiccioli, Sartori E, Nelli, Chiappini, Fringhiu, Podestà, Fanti, Zedda. All. G. Bernassi. Le reti azzurre ad opera di Laperrier (3), Sartori G, Vannucchi, Zedda, Fanti.

Per il ponte del 2 giugno, tra oggi e domani ,altre cinque categorie in campo. Oggi e domani impegnate entrambe in trasferta a Grosseto sia la Primavera 3 per il match di recupero (oggi ore 15) sia l’Under 17 di Davide Ratti anch’essa per rtecupero (domani ore 12). Domani il 2009 di Simona Bertoncini giocherà in casa del Forte dei Marmi (ore 18), il 2010 di Andrea Andreazzoli a Fossone contro la San Marco Avenza annata 2009 (ore 10) ed infine l’annata 2011d Corrado Grassi e Matteo Cucurnia sarà di scena al Quartieri in casa dell’Aullese (ore 10.30).