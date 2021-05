La San Marco all’esame Perignano

La San Marco Avenza si prepara alla settimana piu’ lunga. I rossoblu, nei prossimi sette giorni saranno impegnati ben tre volte per concludere la mini regular season di Eccellenza nella speranza di poter poi accedere ai playoff promozione riservato alle prime quattro squadre classificate. Questo pomeriggio (fischio d’inizio ore 15, gara che si disputerà a porte chiuse) capitan Brizzi compagni saranno di scena sul rettangolo di gioco del Mauro Matteoli di Perignano per affrontare la formazione pisana. Una gara che sa tanto di esame di maturità per gli avenzini cjhe saranno chiamati ad una prestazione di spessore contro un avversario di primo livello. Successivamente San Marco che tornerà di nuovo in campo esattamente mercoledi 2 giugno al Paolo Deste della Covetta contro il Ponsacco, formazione dal passato illustre ma che in questo girone pare abbia già tirato i remi in barca e pensi ormai alla prossima stagione. Partita, quella contro i rossoblu ponsacchini, che vedrà il ritorno del pubblico sulla tribuna dell’impianto di via Covetta. Un ottimo segnale di una pseudo normalità che sta di fatto concretizzandosi dopo due annate vissute anche ad Avenza in modo davvero difficoltoso sotto il punto di vista sportivo e sociale. Infine il cammino del campionato regiolare per il Leone si chiuderà domenica prossima 6 giugno sul terreno del Cascina, altra formazione di prim’ordine che mira senza mezzi termini al passaggio in serie D, avversarie permettendo. Il match odiermo del “Matteoli”, per il quale la San Marco si è preparata tutta la settimana allenandosi sul campo in erba naturale del Montuschi a Nazzano, sarà diretta dal signor Roberto D’Angelo della sezione Aia di Trapani. Assistenti: Bertelli e Scorteccia della sezione Aia di Firenze.