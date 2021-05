Big match a reti inviolate, Cascina-Massese 0-0

CASCINA: Brunelli, Borgia, Puleo, Gargini, Fatticcioni, Cela, Olivotto, Luci, Folegnani, Frati, Rigirozzo. A disp.: Gambini, Giari, Scaramelli, Balleri, Pini, D Andrea Pisani, Micheletti, Pellegrini, Chiaramonti. All.: Polzella Luca

MASSESE: Barsottini, Battistoni, Della Pina, Malanchi, Zambarda, Prete, Michelotti, Lucaccini, Thiam, Papi, Kouko. A disp.: Ventura, Rudi, Bennati, Bonini, Centonze, Mazzucchelli, Manfredi F., Igbineweka, Trotta. All.: Gassani Matteo

ARBITRO: Michele Palomba di Torre del Greco

CASCINA- Finisce a reti inviolate il big match di Eccellenza tra l’ex capolista Cascina e la Massese di mister Gassani. Un pareggio che fa perder punti ai pisani, sorpassati dal Tau Calcio e dalla neo capolista Perignano, e che mantiene i bianconeri in zona playoff, ma pericolosamente agganciati dal Camaiore. Risultati di oggi che dimostrano l’equilibrio di questo torneo la cui classifica sarà incerta fino all’ultimo: a due giornate dal termine l’unica evidenza è che Cuoiopelli, San Miniato e Ponsacco sono fuori dai giochi; per il resto saranno decisivi i prossimi turni, nei quali la squadra di “The Big” Pantera se la vedrà al “Vitali” con i Tau Calcio, gara decisiva, per poi chiudere sul campo del Ponsacco.

Gli altri risultati di oggi:

Cuoiopelli-Camaiore 2-3

Fratres Perignano-San Marco Avenza 3-1

Tau Calcio-San Miniato Basso 3-0

La Classifica: Perignano 14, Tau Calcio 13, Cascina 12, Massese 10, Camaiore 10, San Marco Avenza 8, Ponsacco 3, San Miniato 2, Cuoiopelli 2.