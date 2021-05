San Marco, colpo Jimmy Fialdini per le giovanili

In attesa della nuova stagione sportiva 2021/22 che dovrebbe segnare un ritorno alla normalità riguardo anche la disputa dei vari campionati giovanili, la San Marco Avenza si è portata avanti ed ha già provveduto ad accordarsi con un nuovo innesto per lo staff tecnico. Si tratta di Jimmy Fialdini, ex giocatore massese con esperienza in serie B a cui il club di via Covetta ha deciso di affidare la panchina della categoria Allievi 2005.

Il commento della dirigenza rossoblu riguardo a questa importante scelta tecnica.

“Siamo molto contenti che Jimmy entri a far parte della famiglia della San Marco Avenza. Abbiamo avuto il modo di conoscere Jimmy al nostro primo anno di guida della società, e subito ci ha sempre colpito per la persona che è. Lo abbiamo poi incontrato da “ avversario “ sui campi e con gli altri dirigenti ci siamo detti che prima o poi Jimmy sarebbe dovuto essere dei nostri , persona semplice e umile, che sa stare coi ragazzi e sa insegnare calcio. Fialdini va ad aggiungersi ad un gruppo di allenatori con queste caratteristiche, persone per bene che vogliono il bene prima di tutto dei ragazzi, in seguito quello della società e poi il proprio. Ringraziamo per questo motivo tutto il nostro staff. Jimmy nella stagione 2021-2022 guiderà la cat 2005, ragazzi che appartengono alla San Marco da tanti anni , ragazzi di qualità , su cui la società punta tanto e che tante società “ clandestinamente “ stanno chiamando Con altrettanta gioia e orgoglio comunichiamo che l’allenatore uscente Luca Laghi, storica bandiera rossoblu , è entrato a far parte dello staff della prima squadra di mister Turi,che sta inseguendo il sogno di giocarsi i playoff per la serie D”