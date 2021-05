Le giovanili della Carrarese di nuovo in campo

Con il fine settimana e con il susseguente ponte del 2 Giugno tornano in campo le formazioni giovanili della Carrarese. Match ufficiali non solo per la Primavera e gli Under 17 ma anche le categorie dei più giovani che vedono finalmente riaprirsi i cancelli dei campetti per le loro partite di campionato. Un segnale importante in vista della ripresa a pieno regime che dovrebbe coincidere con il periodo di settembre ottobre con il taglio del nastro della nuova stagione sportiva 2021/22.Per quanto riguarda la Primavera di mister Daniele Ficagna, dopo un periodo molto difficile a causa dei positivi covid due gare e due trasferte nell’arco di soli tre giorni. Questo pomeriggio (ore 15) gli azzurrini saranno di scena sul terreno della Pistoiese mentre martedì 1 giugno altra trasferta sul campo del Grosseto. Due match che potranno dire molto sulla potenziale ripresa da parte degli azzurrini.Gli Allievi Lega Pro Under 17 di Davide Ratti (nella foto) scenderanno invece in campo a Grosseto mercoledi 2 giugno (fischio d’inizio ore 12). Tornano finalmente in campo dopo tanto tempo anche le categorie più piccole. L’annata 2007 di mister Gabriele Galeotti ospiterà domani pomeriggio a Fossone la formazione della Lucchese (16.30) mentre il 2008 di mister Gabriele Benassi sempre domani e sempre coi pari età rossoneri ma alle ore 10.30. Mercoledì 2 giugno altre tre categorie in campo e più precisamente il 2009 di Simona Bertoncini ospite del Forte dei Marmi (ore 18), il 2010 di mister Andrea Andreazzoli che a Fossone ospiterà la formazione della San Marco Avenza (ore 10) ed infine il 2011 di Matteo Cucurnia e Corrado Grassi che si recherà ad Aulla nella gara in programma alle ore 10.30