Cascina-Massese, fischierà Palomba di Torre del Greco

La Commissione Nazionale Arbitri ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali per settima giornata del campionato di Eccellenza.

Lo scontro al vertice tra la capolista Cascina e la U.S. Massese 1919, quarta in classifica ma a soli due punti di distanza, in programma per domenica 30 maggio alle ore 15.00, sarà arbitrata da Michele Palomba di Torre del Greco, mentre i suoi assistenti saranno Fabio Cerofolini di Arezzo e Daniele Nesi di Firenze.