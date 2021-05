Carrarese eSports al primo torneo ufficiale Lega Pro

E’ iniziato tre anni fa il percorso di Carrarese Calcio 1908 nel mondo eSports, quando in collaborazione con ASD Sportivamente si lanciò all’ambizioso progetto di costruire un team competitivo per i più importanti tornei Pro CLub nazionali e non solo. All’epoca erano pochissime le società professionistiche impegnate alla realtà virtuale, dato che la Lega Calcio e il Coni lanciavano messaggi di scetticismo. Oggi tutto è cambiato, con il tempo sono emersi gli aspetti positivi, soprattutto degli emulatori sportivi, e il presidente Malagò è a un passa dal rendere ufficiale lo storico passaggio di giochi come FIFA dal mondo dei videogames a quello degli sport. Di conseguenza si sono mosse sia la Lega Pro che la Lega Nazionale Dilettanti (LND), le quali stanno organizzando tornei ufficiali che mettono già luce sul futuro parallelismo tra il calcio reale e quello virtuale.

Neanche a dirlo, Carrarese Calcio 1908 con il proprio capitano Mirko Morabito parteciperà al primo torneo ufficiale della Lega Pro, targato eSerieC. L’evento si disputerà il 12 e il 13 giugno, 1vs1 in modalità fut, e le partite saranno trasmesse sulla pagina ufficiale Twitch della Lega. Sarà una competizione molto dura e assai diversa da quelle Pro Club 11vs11 alle quali fino ad oggi ha partecipato Carrarese eSports, ma il team azzurro farà di tutto per mettersi in evidenza.

Voci di corridoio infine affermano che a breve dovrebbe essere ufficializzato anche un torneo organizzato dalla LND, questo in modalità Pro Club 11vs11, per il quale sono state già contattate le squadre dalla Serie A alla Serie C, tra cui ovviamente Carrarese.