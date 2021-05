Calcio a 5, manca poco al Città di Massa Summer Cup

MASSA– Un altro importante torneo di Calcio a 5 è in programma in questa estate ricca di sport. La società di Serie A2 Città di Massa sta organizzando, con il patrocinio del Comune di Massa, il primo grande torneo sul parquet del nuovo Palazzetto dello Sport che richiamerà squadre di alto livello e molta risonanza.

Il Torneo di giocherà tra i mesi di giugno e luglio, non ha limiti di età né di tesseramento. Non sono ancora stati divulgati i costi di iscrizione, la ricca premiazione, né il numero massimo di squadre: per tutte queste informazioni è possibile contattare la società bianconera ai numeri 3296362483 (Andrea) e 3477806113 (Biagio).