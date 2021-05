Spezia, prima panchina in Serie A per Pietra e Bertola

LA SPEZIA- In occasione dell’ultima giornata di campionato di Serie A e forse della sua ultima panchina con le Aquile, il tecnico eroe dello Spezia Vincenzo Italiano ha fatto un prezioso regalo a due ragazzi che in questa stagione hanno ben figurato con la primavera. Nell’elenco dei 24 calciatori a disposizione per la gara interna contro la Roma sono stati inseriti anche il centrocampista massese Nicolò Pietra (foto acspezia.com a sinistra) e il difensore carrarino Niccolò Bertola (foto acspezia.com a destra). Durante l’incontro, terminato 2-2, Italiano non ha avuto modo di farli entrare ma per i due giovanissimi 2003 è stato comunque un’importante promozione che fa ben sperare per il futuro.

Foto: acspezia.com