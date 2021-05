La Massese pronta a riaccogliere i tifosi: dal 2 giungo apertura al 25% della capienza

MASSA – La Massese ufficializza, con questo comunicato, le modalità di accesso all’impianto: «In riferimento al nuovo Decreto Ministeriale n. 65 del 18 Maggio 2021 COVID 19 – art. 5 “Eventi sportivi aperti al pubblico”, si comunica che dal 1 giugno 2021 è consentita la presenza al pubblico per eventi sportivi, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale con mascherina. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata».

«Pertanto si comunica che per la gara casalinga tra U.S. Massese 1919 e Tau Calcio Altopascio del Campionato Nazionale di Eccellenza Toscana in programma mercoledì 2 giugno 2021 alle ore 15:00, riaprirà lo Stadio Comunale “Gianpiero Vitali”. – si legge nel comunicato – Si fa presente che la capienza attuale consentita dello Stadio Comunale “Gianpiero Vitali” sarebbe di n. 500 in tribuna e n.60 in Curva Sud “Alessandro Balloni”; ma in base alle disposizioni del sopracitato decreto cioè “la capienza consentita non può essere superiore al 25%”, gli spettatori autorizzati, che potranno accedere alla gara saranno N. 110 in Tribuna e n. 16 in Curva Sud; pertanto la società scrivente onde evitare problemi di ordine pubblico farà prevendita, presso la sala stampa interna all’impianto, nelle giornate di:

lunedì 31 Maggio 2021 dalle ore 10:00 alle 12,30 e dalle ore 16,00 alle 19,00

martedì 01 Giugno 2021 dalle ore 10:00 alle 12,30 e dalle ore 16,00 alle 19,00;

Prezzo ingresso: 10 euro tribuna, 6 euro curva».

«L’apertura dello stadio per gli spettatori muniti del biglietto d’ingresso è previsto per le ore 14,15, con gli spettatori che dovranno essere muniti del documento di riconoscimento e naturalmente mascherina protettiva, prima che avvenga la misurazione della temperatura»