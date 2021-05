Massese-San Marco Avenza, il fotoracconto

E’ finito con un pareggio l’atteso scontro diretto tra U.S. Massese 1919 e San Marco Avenza. A passare in vantaggio i ragazzi di mister Turi al 15′ con Bellani, recuperati nella ripresa dal giovane Manfredi. Sempre più equilibrata la situazione in classifica con 5 squadre in 3 punti a sole tre giornate dal termine. Per i bianconeri di Gassani sarà determinante il prossimo incontro, domenica 30 maggio, sul campo di una delle due capolista Cascina.

Riviviamo il match tramite gli scatti di Michele Mattei.