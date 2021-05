Futsal, i Devastanti si aggiudicano il Galactik Football

POVEROMO- Si è concluso con la giornata di domenica un week end all’insegna del futsal di grande qualità. Presso il centro sportivo “Il Fescione” dodici squadre si sono date battaglia no stop dalle prime ore del mattino di sabato 23 al tramonto di domenica 24 maggio. Un torneo, il “Galactik Football”, di un ottimo livello, farcito con giocatori perfino di Serie A che a ritmo di musica hanno divertito i molti spettatori presenti.

Ad alzare il trofeo di primi classificati sono stati “I Devastanti” di Riccardo Poli che in semifinale hanno battuto la “Selecao” di Barsotti. Anche i premi ai singoli sono tutti andati alla stratosferica squadra vincitrice: il premio di miglior giocatore del è andato al giocatore di Serie A, quest’anno alla Pistoiese, Bebetinho; quello di capocannoniere a Riccardo Berti, giocatore anch’esso del Pistoia, mentre il miglior portiere è stato Marco Campagna, portiere della Lastrigiana.

Di seguito tutte le squadre partecipanti:

GIRONE A: Hair Visi, Pierus And Co, Beverly INPS, Biondi Informatica

GIRONE B: Il Fornello, Cuido, Calcio Massa Carrara, Selecao

GIRONE C: Jasiri- Mad Project FC, Red Devil’s, FC Devastanti, Roi Noir