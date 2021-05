La San Marco è pronta per il derby di Massa

La San Marco è pronta per la breve ma importante trasferta di campionato ossia il derby apuano con la corazzata Massese. Rossoblu che durante tutta la settimana si sono allenati al Montuschi di Nazzano e non al quartier generale della Covetta proprio per prendere confidenza con l’erba naturale e presentarsi al “Gianpiero Vitali” preparati e determinati, Attualmente le due formaiozni sono distaccate di una sola lunghezza ma sicuramente è diversa la pressione da risultato con cui gli undici andranno in campo.

Le parole di mister Stefano Turi alla vigilia della gara.

” Si tratta di una gara importante contro probabilmente la squadra più difficile da affrontare di questo campionato ma c’è grande voglia di tornare in campo un una partita così bella da giocare. Ci auguriamo che sia una partita piacevole e che si possano vedere giocate pregevoli da parte dei tanti bravi interpreti che scenderanno in campo da entrambe le parti.”