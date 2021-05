Accademia Individuale della Tecnica, ecco i camp estivi

Prosegue a pieno ritmo l’attività dell’ Accademia Individuale della Tecnica. Presso il centro sportivo del Raffi di Romagnano si susseguono le lezioni da parte dei tecnici ai giovani calciatori che vogliono approfondire ed affinare le loro qualità tecniche con lezioni individuali. Ma non solo, E’stata infatti presentata in questi giorni da parte della società giallonera un’interessante settimana di Camp estivo che vedrà il taglio del nastro lunedi 21 giugno e si concluderà venerdi 25. Due le formule che potranno essere scelte. Si comincia con la “Morning Camp” per cui è previsto lo svolgimento dell’attività sportiva nella sola mattinata dalle ore 8 alle ore 13 per passare alla “Full Camp” per cui’ è compreso anche il pomeriggio fino alle 18 compreso il pranzo presso la struttura. Dopo il successo dell’attività estiva dello scorso anno anche quest’anno, nonostante tuitte le problematiche relative all’emergenza sanitaria, la società massese, Nata alcuni anni fa e che attuamente si è allargata e vanta tra l’altro altre due sedi tecniche a La Spezia e Pontedera, si è mossa con grande impegno al fine di assicurare una settimana di svago, divertimento ed allenamenti specifici ai giovani calciatori partiocolarmente danneggiati quest’anno dalle restrizioni e che non vedono l’ora di poter tornare a scorazzare sui campi di calcio.Accademia Individuale della Tecnica che invita tutti presso le tre strutture in attività ovvero il Raffi di Romagnano a Massa, il centro sportivo la Pianta a La Spezia ed il centro sportivo Santa Lucia a Pontedera. Per info generali e prenotazioni al camp di giugno: 3485237256 (segreteria della società).