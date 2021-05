Massese-San Marco Avenza, fischierà Barone di Pisa

La Commissione Nazionale Arbitri ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali per sesta giornata del campionato di Eccellenza.

Il derby di Massa tra i padroni di casa del U.S. Massese 1919, secondo in classifica con 11 punti, e la San Marco Avenza, che segue terza con 10 lunghezze, in programma per domenica 23 maggio alle ore 15.00, sarà arbitrata da Luca Barone di Pisa, mentre i suoi assistenti saranno Andrea Della Bartola e Davide Tranchida anch’essi di Prato.