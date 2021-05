Massese, carichi al massimo per la San Marco

MASSA- Questi ultimi dieci giorni di maggio saranno decisivi per il futuro della Massese di Dario Pantera. Bianconeri che nella prima metà di questo mini campionato hanno dimostrato di essere squadra organizzata e solida e di avere tutte le carte in regola per riuscire a raggiungere il tanto desiderato obiettivo Serie D.

Gli uomini di Gassani arrivano al derby casalingo di domenica prossima con 3 vittorie e 2 pareggi, ma se fossero a punteggio pieno, per il gioco espresso e le occasioni create, non avrebbero rubato nulla. Sta di fatto che il sorprendente Cascina, trascinato da bomber Frati, è in testa al torneo con 13 punti, a +2 dagli apuani e dal Perignano, e non vede l’ora di allungare (consideriamo che per promuovere in D senza passare dai playoff servono 7 punti di vantaggio sulla seconda). La San Marco segue a quota 10 e deve trovare un risultato positivo per non uscire dal gruppetto che conta. Una bagarre veramente entusiasmante e imprevedibile che soprattutto per la Massese vivrà il suo momento cruciale domenica con i “carrarini” e la prossima sul campo della capolista.

Possiamo vincere, vogliamo vincere, dobbiamo vincere! E’ questo il mantra che si respira nei corridoi ricchi di storia che portano agli spogliatoi dello stadio “Giampiero Vitali” in questa settimana di pressione. Una pressione che spesso può essere nociva ma che Barsottini e compagni hanno l’esperienza per tramutarla in forza.

Dando un occhio alle statistiche, la sfida del 23 maggio, oltre che per la classifica, sarà importante per la Massese della gestione Pantera anche per cercare la prima vittoria contro la San Marco. Nei precedenti infatti un pareggio a reti inviolate, nell’andata giocata al “Vitali” dello scorso campionato, e tre sconfitte: il ritorno in campionato, 3-1 allo “Stadio Dei Marmi”, reti di Fusco, Zuccarelli e Doretti, e le altre due casalinghe in Coppa Italia, entrambe per 0-1 con le reti di Ricci e Valori.