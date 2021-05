San Marco-Tuttocuoio dura meno di mezz’ora

Dura meno di mezz’ora il match tra la San Marco ed il Tuttocuoio. Gli ospiti neroverdi, alle prese con positivi covid in quadra si sono presentati alla Covetta in soli otto elementi poi ridotti a sei durante il match e quindi da regolamento l’arbitro, sul 4-0 per i rossoblu, è stato costretto a fischiare la fine anticipata della gara. Sa Marco che è rimasta poi in campo per allenarsi in vista del derby di domenica a Massa.

SAN MARCO AVENZA-TUTTOCUOIO 4-0

(gara sospesa al 28′ del primo tempo)

SAN MARCO AVENZA: Pinarelli, De Angeli, Mussi, Brizzi, Zuccarelli, Gamberucci, Gabrielli, Diawara, Taraj, Pedrazzi, Dell’Amico. A disp. Pinna, Mosti, Valori, Niang, Ussi, Parra, Ballani, Antonelli, Doretti. All. Turi.

TUTTOCUOIO: Morgillo, Fiscella, Fino, Visibelli, Ercoli, Campelli, Turco, Stauciuc. All. Maccioni.

ARBITRO: Saccà di Messina. Ass. Lumetta di Pisa, Veli di Prato.

RETI: 13′ Diawara, 15′ Pedrazzi, 22′ Dell’Amico, 25′ Gamberucci.